Saint-Denis : deux blessés dans l'incendie d'un entrepôt

Les pompiers ont été appelés lundi 5 avril 2021, peu après 4 heures du matin, pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans un ensemble d'entrepôts situés au 65 rue Paul Éluard à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Une partie de ces entrepôts d'une surface totale de 4.000 mètres carrés sont reconvertis en espace de co-working d'artistes et d'artisans, occupés par le collectif La Briche. Une centaine de pompiers ont dû être déployés sur place avec six lances pour éteindre les flammes qui ont finalement ravagé 700 mètres carrés. Deux personnes ont été brûlées, dont une plus sérieusement, touchée à la main. Elles ont toutes les deux été transportées à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis.

L'origine de l'incendie n'est pas encore connue, selon les Pompiers de Paris.