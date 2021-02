Saint-Denis : impressionnant incendie dans un entrepôt, des habitants évacués

Un panache de fumée impressionnant : un feu s'est déclaré, ce jeudi vers 18h30, dans un entrepôt à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) au niveau du carrefour Pleyel, près de l'A86.

Incendie maîtrisé en début de soirée

Les secours sont arrivés sur place rapidement et ont finalement réussi à maîtriser l'incendie peu avant 20 heures. On ignore pour l'heure si des personnes se trouvaient à l'intérieur et s'il y a des blessés. Les pompiers mènent toujours des recherches sur place.

Une vingtaine d'habitants évacués

Contactée par France Bleu Paris, Katy Bontinck, la première adjointe au maire de Saint-Denis, explique que le feu s'est déclaré dans un entrepôt de stockage de peinture, ce qui explique les explosions en série entendus, en raison de la présence importante de produits solvants sur place. Une vingtaine d'habitants de la rue de l'Industrie ont été évacués par mesure de précaution. La ville a ouvert le gymnase Aimée-Lallement pour les accueillir.