Saint-Denis : le maire interdit les "rassemblements prolongés" de 17h à 6h dans plusieurs rues du centre-ville

Le maire de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a pris un arrêté, ce jeudi 4 novembre, qui interdit "les rassemblements prolongés et les occupations abusives de l'espace public" entre 17 heures et 6 heures du matin. Plusieurs rues du centre-ville sont concernées.

La rue Gabriel Péri et le tronçon entre la rue piétonne de la République et la Place de la Résistance sont concernées. Des groupes d'individus restent parfois toute la journée et toute la nuit sur place, à faire du bruit, parfois alcoolisés ou en consommant de la drogue, explique la mairie, contactée par France Bleu Paris.

"Ces nuisances sont importantes et les riverains et les commerçants les subissent depuis plusieurs années. Je souhaite que Saint-Denis retrouve une forme de tranquillité publique et que les habitantes et les habitants ne soient plus importunés par quelques personnes qui ne respectent pas les règles élémentaires de vie en collectivité", écrit Mathieu Hanotin sur sa page Facebook.

La police municipale aura pour mission de faire respecter cet arrêté et pourra disperser tout rassemblement visé par le texte. Ses agents n'ont toutefois aucun pouvoir d'interpellation, contrairement à la police nationale. L'arrêté municipal est valable jusqu'au 31 décembre 2021.