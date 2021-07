Femme voilée comparée à une "chauve-souris" : le directeur de cabinet du maire de Saint-Denis s'excuse

Frédéric Bonnot fait son mea culpa. Visé par des accusations de racisme envers une femme voilée, comme vous le révélait hier France Bleu, le directeur de cabinet du maire de Saint-Denis a posté un message sur Facebook, ce mercredi 7 juillet 2021, pour présenter ses excuses.

L'assesseure voilée comparée à une "chauve-souris"

Brahim Chikhi, maire adjoint aux finances et aux ressources humaines, démissionnaire comme deux autres adjoints et un conseiller municipal, a dévoilé ces propos tenus dans une conversation WhatsApp à laquelle participe plusieurs membres du cabinet du maire. Lors du premier tour des élections régionales et départementales, le 20 juin, une femme voilée était assesseure dans un bureau de vote de Saint-Denis, où le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, est venu voter. Une imagine filmée par les chaînes de télévision et partagée dans cette conversation. "En plus, c'est une chauve-souris qui l fait émerger (sic)", a écrit le directeur de cabinet, un commentaire accompagné d'un émoji "mort de rire".

"Un qualificatif extrêmement déplacé"

Sur Facebook, Frédéric Bonnot (qui n'a pas répondu à nos appels), avoue avoir "commis l'erreur d'utiliser un qualificatif extrêmement déplacé au sujet de cette femme", une "Dionysienne, dont l'engagement républicain est admirable". "En écrivant cela, mon intention était de me moquer du candidat d'extrême droite. Je ne me suis pas rendu compte de la portée de mes propos. Je tiens à m’excuser sincèrement auprès de toutes celles et tous ceux que j'ai blessés", poursuit-il.

Il précise avoir appelé l'assesseure pour lui présenter ses "sincères excuses". Enfin Frédéric Bonnot rappelle être "un militant de l’égalité", "l’anti-racisme est au cœur de mon engagement", affirme-t-il. "Mon attachement viscéral aux valeurs républicaines et démocratiques fonde depuis trente ans mon engagement militant et citoyen. Aucune instrumentalisation ne saurait le remettre en cause."

Un rassemblement devant l'hôtel de ville ce jeudi

Pas sûr que ses excuses suffisent à calmer la colère des opposants politiques au maire, Mathieu Hanotin (PS). Depuis hier soir et la publication de notre article, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une sanction contre le directeur de cabinet, voire son départ ainsi que des explications de la part du maire. Le député (PCF) Stéphane Peu demande l'ouverture d'une enquête administrative, alors que Bally Bagayoko (LFI) et d'autres opposants appellent à un rassemblement ce jeudi à 18h30 devant l'hôtel de ville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maire de Saint-Denis, lui, n'a toujours pas réagi officiellement à ces propos rédigés par son directeur de cabinet. Mais dans un message envoyé aux membres de sa majorité, que France Bleu Paris a pu consulté, Mathieu Hanotin attaque sèchement son ex-adjoint :"à l'évidence Brahim Chikhi est passé du côté de la haine et de la détestation pure et simple (...) Tout ça pour une seule et unique raison, parce que j'ai choisi de lui retirer la responsabilité de la gestion des RH de la mairie", écrit l'élu.