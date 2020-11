Saint-Denis : quatre élèves interpellés lors du blocage du lycée Paul Éluard

Des blocages se sont encore déroulés, ce mercredi 4 novembre 2020, dans plusieurs lycées d’Île-de-France, notamment au lycée Paul Éluard de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Quatre élèves de cet établissement ont été interpellés par les forces de l'ordre à la mi-journée, d'après un représentant de la FCPE 93.

Selon Eric Delion, parent d'élève, un des quatre lycéens a été relâché dans l'après-midi mais les trois autres, élèves en seconde et en première, sont en garde à vue. Un rassemblement était en cours ce mercredi soir, vers 18 heures, devant le commissariat de Saint-Denis. Une cinquantaine de parents et d'enseignants sont réunis pour demander la libération de ces jeunes.

Contacté par France Bleu Paris, le parquet de Bobigny n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Depuis lundi, plusieurs blocages et plusieurs élèves de différents établissements scolaires franciliens manifestent pour dénoncer le protocole sanitaire difficilement respectable et applicable selon eux, dans les collèges et lycées.