Saint-Denis : un jeune homme de 18 ans tué par balles, deux autres blessés

Un homme de 18 ans a été tué par balles dans la soirée du jeudi 4 juin, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), deux autres hommes ont été blessés.

Touché au thorax

Les faits se sont déroulés peu avant minuit dans la cité Stalingrad. Plusieurs détonations ont été entendues. Les policiers, dépêchés sur place, ont découvert le garçon de 18 ans, blessé par balles au thorax. Il est décédé quelques minutes plus tard. Deux hommes de 17 ans et 21 ans ont également été blessés par balles, dont le plus jeune, "gravement". "Un revolver a été découvert dans les taillis à une vingtaine de mètre des victimes", selon une source policière, citée par l'AFP.

Enquête pour homicide volontaire

Aucun mobile n'est avancé pour l'heure par le parquet de Bobigny. L'enquête pour "homicide volontaire et tentatives d'homicides volontaires" est confiée au service départemental de la police judiciaire. Mais selon plusieurs témoins, une rixe entre bandes rivales aurait éclaté juste avant. Un scénario avancé aussi par Laurent Russier, le maire (PCF) de Saint-Denis. "Ce drame prendrait sa source dans une guerre de territoire entre trafiquants" de drogue, écrit-il sur Twitter. L'élu, candidat au second tour des élections municipales, demande au Ministre de l'Intérieur "qu'un véritable plan de lutte contre de trafic de stupéfiants soit mis en place".

À leur arrivée, les policiers ont "été accueillis par de nombreux individus hostiles" et trois personnes auraient été interpellées pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et refus d'obtempérer, selon la source policière contactée par l'AFP.