Saint-Denis : un lycéen blessé lors d'affrontements entre jeunes, la mairie appelle au calme

Alors que des affrontements entre bandes de jeunes ont éclaté ces dernières semaines à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ce mardi soir un jeune lycéen de seconde a été blessé par trois coups de couteau, annonce la mairie dans un communiqué. La semaine dernière déjà, c'est un policier de Brigade territoriale de contact (BTC) qui avait été blessé par arme blanche en intervenant sur une rixe. La mairie se veut rassurante sur leur état de santé, précisant que les pronostics vitaux ne sont pas engagés, mais lance un appel au calme.

Selon le communiqué de presse, une enquête est ouverte pour "déterminer les causes de l'agression et l'identité des responsables". Le maire de Saint-Denis salue par ailleurs le travail de la police municipale, mais aussi le "sang-froid du gardien du gymnase municipal Irène Popard, celui-ci ayant immédiatement administré les premiers soins à la victime".

Un appel au calme et à la responsabilité

Face à ces violences, la municipalité "réitère son appel au calme et à la responsabilité", et ajoute qu'en "lien avec la Préfecture et les services de l’Education nationale, le Maire de Saint-Denis réunira avant la fin du mois de janvier le groupe de travail « établissements scolaires » du CLSPD (conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance)."

Saint-Denis fait partie des villes-pilotes de la stratégie départementale de prévention des rixes, rappelle la mairie, et "participe activement aux travaux du Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) sur les problématiques de violences entre jeunes."