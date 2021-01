Saint-Denis : un médecin violemment agressé dans son cabinet par un patient

Lundi 25 janvier 2021, un médecin exerçant dans un cabinet médical dans le centre-ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a été agressé par l'un de ses patients.

L'agresseur présumé a fait irruption dans le cabinet, vers 17 heures, armé d'un couteau. Il s'est introduit dans la salle d'attente afin d'en découdre avec le médecin "à la suite d'un rendez-vous médical dont il n'aurait pas été satisfait", explique la mairie dans un communiqué. L'homme a alors porté un "violent coup de tête à l'un des médecins présents" avant de prendre la fuite. Il était toujours recherché hier soir.

Une plainte a été déposée. Mathieu Hanotin, le maire (PS) de Saint-Denis dénonce cette agression et fait part de son "indignation", alors que les professionnels de santé sont mobilisés depuis un an, sans relâche, pour lutter contre la pandémie. "Il est inacceptable qu’ils soient par ailleurs les victimes de comportements agressifs et dangereux", écrit la ville.