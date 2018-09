De l'émotion et des larmes ce samedi dans les rues de Saint-Denis. Des centaines de personnes ont participé à une marche blanche pour rendre hommage à Luigi, ce jeune homme de 16 ans mort lundi soir lors d'une fusillade, atteint à la gorge par des tirs de kalachnikovs.

Saint-Denis dit stop à la violence et pleure Luigi

Saint-Denis, France

Saint-Denis dit non à la violence et pleure Luigi. Lunettes noires sur les visages et roses blanches à la main, près d'un millier de personnes sont massées derrière une grande banderole "Luigi repose en paix". Les parents sont en tête d'un cortège qui progresse en silence, quelques centaines de mètres à pied seulement, entre le quartier Joliot-Curie où vivait Luigi, jusqu'à l'endroit où il est tombé lundi soir pris dans une fusillade qui opposée deux bandes rivales.

tristesse et inquiètude

Le silence pesant est alors rompu par les pleurs de la famille et des amis. Mains dans les poches, tête baissée, Landy n'arrive pas à retenir ses larmes. Ce jeune homme de 22 ans a grandi aux cotés de la victime : "C'était le petit que tout le monde aimait dans la cité. On trouve ça injuste que cela tombe sur lui, c'est pour ça que ça nous fait super mal".

Je n'ai qu'une envie : finir mes études et partir d'ici

Beaucoup de jeunes présents dans la foule, certains sont en colère, comme Sara : " Je n'ai qu'une envie, finir mes études et partir d'ici. Ça aurait pu être mon petit frère. C'est vrai qu'on se sent de moins en moins en sécurité, ça devient grave".

Des inquiétudes aussi pour les parents. Alice est venu avec son fils de trois ans : "Cet enfant qui est mort aurait pu être aussi mon fils. Je suis inquiète pour mon enfant. J'aime beaucoup Saint-Denis mais toute cette violence, il faut vraiment l’arrêter". Des moyens supplémentaires contre les violences, le maire de Saint-Denis, présent dans le cortège, ne cesse d'en réclamer pour sa ville "oubliée" selon lui "de la république."