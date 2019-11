Saint-Dizier-l’Évêque : l'homme armé retranché à son domicile a été interpellé

Saint-Dizier-l'Évêque, France

Un homme de 45 ans a été interpellé sans violence peu après 15h30 ce mardi à Saint-Dizier-l’Évêque, dans le Territoire de Belfort. Il était retranché à son domicile depuis mardi vers 11h, rue de Beaucourt. Lorsque les gendarmes sont venus chez lui en fin de matinée, l'homme s'était présenté avec une arme de poing, de calibre 22, et il s'était montré menaçant.

Propos incohérents et suicidaires

Tout commence lundi soir. Alors que l'homme est chez sa mère, qui habite sur la commune voisine de Lebetain, il tient des "propos incohérents et suicidaires". Il finit par quitter la maison à pied, "avec véhémence". Une infirmière, présente au domicile de sa mère, appelle alors les gendarmes.

Recherches interrompues la veille

Prévenues, les forces de l'ordre se mettent à rechercher l'individu dès lundi soir. Ils se rendent à son domicile de Saint-Dizier-l’Évêque et parviennent à fouiller la maison, grâce au double des clés remis par la sœur. Mais l'homme n'est pas chez lui.

D'importants moyens sont mobilisés pour le retrouver : un hélicoptère avec caméra thermique venu de Dijon, et un chien Saint-Hubert, venu de Metz. Les recherches, infructueuses, sont finalement interrompues vers minuit.

Bouteille de gaz et arme de poing

Ce n'est que ce mardi matin que l'homme, jusqu'ici inconnu des services de justice, réapparaît à son domicile et se montre menaçant avec les gendarmes lorsqu'ils cherchent à entrer en contact avec lui, vers 11h. Après plusieurs heures de discussions, l'homme sera finalement interpellé, sans violence, peu après 15h30.

Deux négociateurs, venus du Jura et du Doubs, avaient pu établir une discussion par téléphone avec lui et tentaient de le raisonner depuis le milieu de la journée. Les pompiers se tenaient également prêts à intervenir car l'homme, en plus d'être armé, disait avoir à ses côtés "une bouteille de gaz et une bouteille d'oxygène à usage médical".

Une trentaine de forces de l'ordre ont été mobilisées : des hommes de la communauté de brigade (COB) de Delle-Beaucourt, du peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) et du peloton spécialisé de protection basé à Fessenheim dans le Haut-Rhin. Un périmètre de sécurité avait été établi dans le secteur.