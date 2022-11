Saint-Doulchard : le centre de santé Saint-Jean victime d'une cyberattaque

Le centre d'oncologie Saint-Jean de Saint-Doulchard, près de Bourges, a rendu public une cyberattaque dont il a été victime . Elle a eu lieu le 15 novembre. Les activités de chimiothérapie ont pu reprendre au bout de trois jours, mais ce n'est pas le cas des soins en radiologie qui sont toujours suspendus.

Les patients, une centaine, ont été pris en charge dans d'autres établissements, de Limoges, à Montargis ou dans l'Allier. Le retour à une activité normale est prévu pour la semaine prochaine. Les pirates ont crypté les fichiers du centre Saint-Jean qui ne pouvait donc plus les lire. Le risque de publication des données personnelles des patients est quasiment inexistant selon le docteur Thomas Frédéric-Moreau, directeur médical. "Suite aux analyses que nous avons pu faire, nous n'avons aucun argument plaidant pour un quelconque vol de données personnelles. Donc, à ce jour, il n'y a pas de risque de diffusion publique. C'est du cryptage. c'est à dire que les données sont sur notre réseau mais cryptées uniquement."

Le docteur Thomas Frédéric-Moreau, directeur médical du centre Saint Jean de Saint-Doulchard © Radio France - Michel Benoit

Les pirates n'ont même pas formulé de montant pour la rançon en échange de la clef de cryptage, puisque le centre Saint-Jean n'a pas cherché à les contacter, suivant là les conseils des spécialistes en cybersécurité. Tout le travail consiste donc à contourner cette clef de cryptage pour utiliser à nouveau ces données et reprendre les soins.

Ce piratage n'a posé que des soucis temporaires pour la chimiothérapie, mais beaucoup plus longs pour la radiothérapie. Ces patients-là, une centaine, devraient pouvoir revenir rapidement à Saint-Doulchard. "On a bon espoir de lire à nouveau les données cette semaine et on pourrait donc redémarrer les traitements ici, dès la semaine prochaine précise le docteur Thomas Frédéric-Moreau. Tous les centres à proximité nous ont aidés à prendre en charge les patients qui le nécessitait. Il n'y a donc pas eu de rupture de soins et cela s'est fait progressivement en priorisant les traitements." Une quinzaine de centres de soins ont été victimes de cyberattaques depuis le début de l'année en France. Des attaques provenant le plus souvent de Russie.