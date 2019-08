Saint-Emilion : deux propriétaires viticoles renvoyés en correctionnelle dans l'affaire du classement 2012

Bordeaux, France

Après six ans de procédure, les deux propriétaires viticoles et membres du comité national des vins de l'Inao (Institut National de l'origine et de la qualité) qui attribue l'appellation, viennent d'être renvoyés devant le tribunal correctionnel. Ils sont soupçonnés de "prise illégale d'intérêt".

La Justice administrative a validé le classement, la Justice correctionnelle se saisit du dossier

En 2013, trois châteaux (Croque-Michotte, Corbin-Michotte et La Tour du Pin Figeac) déboutés du classement de 2012 l'avaient contesté devant le tribunal, s'opposant aux conditions d'attribution de l'appellation. Une procédure administrative soldée en avril dernier par la validation du classement devant le tribunal. Les trois domaines retoqués ont saisi le Conseil d'Etat qui devra trancher sur cette décision.

Mais les trois plaignants avaient également porté plainte en pénal, contre Hubert de Boüard, co-propriétaire du Château Angelus, et Philippe Castéja, propriétaire du Château Trottevieille, deux domaines classés Grands Crus en 2012. Au motif que les deux propriétaires sont également membres du comité national des vins de l'Inao, chargé de nommer les membres de la commission d'attribution de l'appellation. C'est cette seconde procédure, pénale, qui vient d'être relancée, alors qu'elle avait bénéficié d'un non-lieu du parquet de Bordeaux en 2018.

Une juge d'instruction a signé son renvoi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Elle soupçonne Hubert de Boüard et Philippe Castéja d'être à la fois juges et parties, ayant "tous les deux des intérêts personnels dans des exploitations ayant candidaté au classement", selon son ordonnance du 16 août.

Un "soulagement", pour Eric Morain, l'avocat des plaignants. "C'est une victoire, quelque soit le résultat ensuite. Ça signifie que (...) la plainte de mes clients n'était pas infondée et qu'il y a de vraies charges -c'est ce que détaille la juge d'instruction dans son ordonnance - qui justifie qu'il faut juger ces deux personnes." Désormais, Eric Morain espère que l'affaire sera jugée avant le printemps prochain.