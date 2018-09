Saint-Épain, France

Un sapeur-pompier a été victime d'une agression au couteau dans la nuit de vendredi à samedi, dans la commune de Saint-Épain. C'est lors d'une intervention qu'une femme d'une cinquantaine d'années a tenté de le poignarder à la gorge.

La femme transportée à l'hôpital de Chinon

Ce vendredi soir, les pompiers de Saint-Épain interviennent au domicile d'une femme d'une cinquantaine d'années, qui tente de mettre fin à ses jours. Le sergent-chef, responsable de l'équipe d'intervention, se penche sur la femme pour lui porter assistance.

La femme sort immédiatement un couteau en céramique et tente de poignarder le sergent-chef à la gorge, sans succès. La femme, très agressive et difficilement contrôlable, lance des insultes aux secours et détruit son mobilier.

Le sapeur-pompier encore "choqué" ce samedi matin

Avec l'arrivée des gendarmes, et avec l'aide de la famille, la femme est finalement maîtrisée. Elle sera transportée au centre hospitalier de Chinon.

D'après la préfecture d'Indre-et-Loire, le sapeur-pompier "va bien, même s'il reste choqué ce matin".

Les pompiers de Saint-Épain vont porter plainte ce samedi.