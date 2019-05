Saint-Étienne : 4 ans ferme pour le numéro 1 du trafic de drogue de la rue Neyron

Saint-Étienne, France

Le verdict est tombé pour les dealers et les "nourrices" de la rue Neyron. Le numéro 1 de ce trafic a été condamné à 4 ans de prison ferme, et les dealers considérés comme les plus actifs ont été écopés de peines allant de 3 ans à 30 mois de prison. Les 13 personnes convoquées dans cette affaires ont toutes été condamnées à des peines, selon leur implication dans ce réseau et leur casier judiciaire.

Depuis lundi, sept personnes comparaissaient pour de la vente de drogue, et six autres comme "nourrices", c'est-à-dire pour avoir gardé de la drogue ou l'argent à leur domicile. Le trafic se déroulait rue Neyron, surnommée rue de la drogue. En mars 2018, les enquêteurs avait réussi à démanteler ce réseau après plusieurs mois d'écoutes téléphoniques, d'enregistrements vidéos et de filature.