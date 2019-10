Saint-Étienne : 40 kg de pollen de cannabis saisis à Bellevue, d'une valeur de 480 000 euros

Saint-Étienne, France

Du pollen de cannabis, "la forme la plus pure qui soit" expliquent les policiers de Saint-Étienne. Une drogue qui peut se trouver à 6 000 euros le kilo sur le marché mais dont la drogue retrouvée dans des boites hermétiques lesquelles étaient tout simplement entreposées dans le coffre d'une voiture dans le quartier de Bellevue, samedi après-midi.

La Clio rentrait d'un aller-retour en Espagne les policiers le savaient du fait d'une surveillance entamée un peu plus tôt dans la semaine. Au volant : un Stéphanois de 32 ans "connu des services de police". Le jeune homme a d'abord voulu échapper aux forces de l'ordre en prenant la fuite à pied. La BAC l'a alors attrapé. Il a été écroué à la prison de la Talaudière avant d'être rejugé dans les prochaines semaines.

Plus de 90 kilos saisis et retirés du marché stéphanois en septembre

"Cette affaire vient clore un mois de septembre particulièrement fructueux en matière de lutte contre les stupéfiants pour la Sûreté départementale", souligne la police qui comptabilise "plus de 90 kilos saisis et retirés du marché stéphanois". 650 grammes d’héroïne 1,5 kg de cocaïne, 21,5 kg de résine de cannabis 27,61 kg d’herbe de cannabis, 484 plants de cannabis, 681 cachets d’ecstasy 3 et 7,2 grammes de champignons hallucinogènes, liste le communiqué en plus de la prise du week-end dernier.