Saint-Étienne : accrochage entre un bus de la STAS et un camion

Cinq personnes ont été légèrement blessées dans l'accident impliquant un bus de la STAS et un camion ce lundi matin à Saint-Étienne.

Un bus de la STAS et un camion se sont percutés à une intersection ce lundi matin vers 7h rue Louis Destre dans le quartier Monthieu de Saint-Étienne. Cinq personnes, quatre passagères et le conducteur du bus, ont été légèrement blessées et transportées dans les différents services d'urgence de Saint-Étienne.