Appel à témoins après la disparition d'une femme de 56 ans à Saint-Étienne

Isabelle Giry n'a pas donné de nouvelles depuis hier, 22 février. Il était environ 9h30 lorsque cette habitante d'Unieux a quitté le domicile de ses parents, qui vivent à Saint-Étienne. Sa disparition est jugée inquiétante par la police nationale qui lance donc un appel à témoins.

Isabelle Giry est de corpulence mince, elle mesure 1,65 mètre ; elle a les cheveux poivre et sel, mi-longs et des yeux marrons. Le jour de sa disparition, elle était vêtue d'un pantalon noir, de baskets gris/noir et elle est susceptible de porter un anorak rouge.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Isabelle Giry se déplace avec une Peugeot 208 grise, immatriculée DH-117-GX. Si vous pensez avoir le moindre renseignement pouvant aider les enquêteurs, vous pouvez contacter le commissariat de Firminy au 04 77 40 15 40 ou bien composer le 17.