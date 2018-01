Après la violente rixe qui a fait deux blessés par balles rue Neyron à Saint-Etienne, plusieurs habitants ont fait part de leur exaspération, comparant leur quartier à "un supermarché de la drogue". Charles Dallara, conseiller municipal en charge de la sécurité civile et élu référent des quartiers Fourneyron, Crêt de Roc et Châteaucreux, dit partager la colère des riverains.

Je comprend la détresse, j'habite pas très loin, moi-même ça m'agace quand je passe devant avec mes enfants qui me posent des questions sur les gugusses qui traînent dans le coin mais le quartier du Crêt de Roc n'est pas gangrené par le trafic de drogue. C'est un travail de police de longue haleine, c'est long c'est agaçant, c'est dur à vivre pour les habitants, mais faut pas exagérer non plus, Saint-Etienne, c'est pas le Bronx !