Saint-Etienne : cinq jeunes interpellés après avoir mis le feu à l'école Charles Gounod dans le quartier Montreynaud

Vers 18 heures 30 lundi 23 octobre, cinq jeunes sont entrés dans l'école Charles Gounod, dans le quartier Montreynaud à Saint-Etienne. Ils ont mis le feu aux sous-sols de l'établissement. Ils sont en garde à vue depuis hier soir.

Une fois dans les sous-sols de l'école, ils ont répandu le liquide inflammable et ont mis le feu. L'incendie ne s'est pas étendu. L'alarme de l'école s'est mise en marche et les a obligés à fuir. Deux d'entre eux ont été interpellés par une patrouille de la BAC qui était dans le secteur. Les trois autres ont été arrêtés un peu plus tard, suite à la diffusion de leur signalement.

