Saint-Étienne-de-Montluc : arrêté en pleine nuit juste après un cambriolage, il est condamné à plus de deux ans ferme

Saint-Étienne-de-Montluc, France

À Saint-Étienne-de-Montluc, les gendarmes l'ont surpris sur un parking, avec son frère, en pleine nuit, avec une collection d'objets suspects dans son véhicule. Ce samedi soir, tard, cet homme de 24 ans, venait de cambrioler une maison de la commune.

De l'argent, des chèques, une télévision...

C'est pas hasard, pendant leur ronde de nuit que les gendarmes tombent sur eux : deux hommes, dans leur voiture, arrêtés sur un parking. Après un contrôle, les fonctionnaires trouvent dans le véhicule des pièces de monnaie, des pièces de collections, des chèques vacances, une télévision, mais également des cagoules et des gants.

Les deux voleurs sont interpellés, puis placés en garde à vue.

1 an ferme pour le cambriolage

Le plus âgé reconnaît les faits et endosse toute la responsabilité du vol. Il est, avec son frère de 19 ans, ce mercredi, déféré devant les magistrats, puis jugé en comparution immédiate. Il est condamné à 12 mois de prison ferme pour le cambriolage de ce week-end, plus 13 mois pour des faits similaires qu'il avait commis auparavant. Son frère est condamné à 150 heures de travaux d'intérêt général.