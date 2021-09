Saint-Étienne-de-Montluc : il roule sans permis, percute une voiture et prend la fuite dans les hautes herbes

C'est aux alentours de 10h ce mercredi matin que la gendarmerie est alertée. Un jeune de 19 ans vient de percuter une voiture sur la N165 au niveau de l'échangeur de Saint-Étienne-de-Montluc et a pris la fuite. Ce dernier tente alors de se cacher dans le terrain d'une entreprise avant d'être repéré par le patron qui appelle les forces de l'ordre.

le fuyard prend alors la fuite et essaie de trouver refuge plus loin dans les herbes hautes. Les gendarmes arrivent alors à l'interpeller. Il roulait sans permis dans cet utilitaire volé. À l'arrière, les forces de l'ordre découvrent tout "l'attirail du petit cambrioleur" et une batte de baseball. Ce véhicule a été volé deux semaines plus tôt vers Ancenis.

Un deuxième accident

Pendant l'intervention des services de la voirie sur l'accident, les gendarmes continuent de régler quelques affaires. Un automobiliste tente alors de passer, mais à la vue des gendarmes il s'arrête net. Pas de chance, un semi-remorque était derrière lui et a enfoncé tout l'arrière de son véhicule. Le conducteur du camion était assez en colère contre cette attitude.