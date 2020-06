Saint-Étienne : de nouveaux tags racistes découverts rue Saint-Joseph

Ce sont les voisins de l'église qui ont fait disparaitre les tags à coup de peinture, écœurés par la situation, comme cette mère de famille qui habite juste en face. "Nous, on a repeint le parterre avec le petit. Pareil là ... on ne va pas lui donner le plaisir de laisser de telles injures à la vue de tout le monde. On essaye de le contrer comme ça".

En quelques semaines, c'est la troisième fois que les mots "noir" et "nègre" sont inscrits à la peinture sur la façade de cette église évangélique raconte le pasteur Clément Guérékozoungbo. "C'est choquant. Moi je suis noir, je suis africain, on aime ce pays, on n'a jamais eu de problèmes, d'ailleurs notre église n'est pas seulement constituée d'Africains. On est un beau mélange".

D'autres bâtiments ont été tagués durant la nuit de mardi à mercredi dans le quartier. © Radio France - Mathilde Montagnon

Et l'église n'est pas le seul bâtiment de la rue à avoir été dégradé ainsi. Juste à côté, la porte de Tarek a été taguée à 4 ou 5 reprises. Tarek qui a conservé dans son téléphone toutes les photos de ces inscriptions racistes. "Il y en a "C-19", il y en a "Arabe, C-19 die", il y a "arabe"... ils ont fait ça plusieurs fois. Et apparemment c'est choisi : il y a l'église à côté, les noirs à côté, les arabes à côté ... on est visés".

Les habitants espèrent que le responsable de ces tags sera rapidement identifié afin de ramener un peu de sérénité dans le quartier. Même si, bizarrement, ces événements ont permis de créer du lien social entre les voisins raconte Thierry "ça fout une seule ambiance mais en même temps ça nous a permis de parler à pas mal de voisins parce que du coup on cherche qui c'est. Il y a de la solidarité quand même. Nous on est nombreux donc on sera plus forts que lui".