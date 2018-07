Saint-Étienne, France

La police au contact de la population dans le quartier de la Cotonne. Un quartier qui a été labellisé en début d'année "quartier de reconquête républicaine". Un quartier qui fa bénéficier en janvier prochain ( 2019 ) de renforts de police. Mais en attendant, des délégués police population sont en train d'y prendre leur marques. Ce sont deux anciens inspecteurs de police, un capitaine et un commandant. Ils vont patrouiller dans le quartier à pied à partir de maintenant. L'idée s'est vraiment celui de la police de proximité. Celle de renouer le lien et le dialogue avec des habitants qui ont parfois du mal à faire confiance à la police.

Vincent Manini est un ancien commandant de 57 ans. Il est à la retraite. Et il pense que cette mission est nécessaire. " Quand j’ai arrêté la police, j’ai senti qu’il y avait un fossé. Le fossé, il s’est vraiment creuser avec les jeunes. On n’est pas en voiture, on fait de pas renseignements, de répressions. On est vraiment au contact pour renouer le dialogue"

Bernard Delorme est un ancien capitaine de 63 ans. Ravi de mener cette mission. " Il faut être au plus proche de la population. Faire remonter les attentes. Nous sommes un relai. »

Des délégués qui iront aussi dans les quartiers de Monchovet et Beaubrun-Tarentaize eux aussi labellisé "quartier de reconquête républicaine".