Saint-Étienne, France

Un homme de 28 ans a tiré des coups de feu hier vers 21h30 dans le quartier de Côte-Chaude à Saint-Etienne.

Il a visé la fenêtre de l'appartement d'un homme âgé d'une cinquantaine d'année, place de la République, avant de prendre la fuite. L'homme pris pour cible n'est pas blessé, et il a immédiatement averti la police. A leur arrivée, les forces de l'ordre ont constaté un impact dans la vitre et sur un pot de fleurs sur le rebord de fenêtre, et ont retrouvé trois douilles au pied de l'habitation.

Le tireur a menacé les policiers avec son pistolet

Même si le tireur portait une cagoule, l'homme menacé se doutait de qui était son agresseur, et a donné un prénom aux policiers.

Ils l'ont rattrapé rue de la roche du geai. En voyant les policiers, l'homme s'est mis à courir, avant de se retourner et de les menacer avec son pistolet. Les policiers ont à leur tour sorti leur arme.

Le jeune homme a jeté son arme et repris sa course, avant d'être interpellé toujours dans le quartier de Côte-Chaude alors qu'il tentait de se cacher dans un jardin. Il est toujours en garde à vue.

Une agression sur fond de sentiments

La victime a déclaré aux enquêteurs qu'une histoire de sentiments serait à l'origine de cette agression. Une histoire qui impliquerait les deux hommes et une jeune femme.