Saint-Etienne : trois jeunes femmes interpellées en train de profaner un cimetière

Saint-Étienne, France

Le cimetière de Valbenoîte de Saint-Etienne a été vandalisé ce lundi vers 18h30. 62 tombes ont été profanées dans la soirée, c'est un témoin qui a prévenu la police.

Trois jeunes femmes, âgées de 14, 17 et 19 ans, ont été interpellées et placées en garde à vue. Des stèles et croix ont été brisées, des pierres tombales renversées.

La mairie de Saint-Etienne va porter plainte dans la journée.