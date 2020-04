Saint-Etienne : deux suspects en prison après le meurtre de Valbenoîte

Deux individus de 25 et 39 ans sont mis en examen pour le meurtre d’un homme, dimanche soir, boulevard Chantalouette à Saint-Étienne. Tous deux sont déjà connus de la justice pour divers délits. Ils sont en prison en attendant leur procès aux assises.

Tout serait parti d'une dette d’environ de 500 euros envers la victime, un Franco-béninois, inconnu des services de police. Lui et le plus âgé des suspects devaient se retrouver pour le remboursement, une "dette purement civile", précise le procureur de Saint-Etienne.

Mortel coup de couteau sur fond d'alcool

Les suspects étaient alors en train de boire avec d'autres voisins et amis dans un appartement à la porte duquel s'est présenté la victime. Vraisemblablement à cause de l'alcool, le ton est monté et les protagonistes sont sortis de l'immeuble pour en découdre.

Le plus jeune des suspects pourrait avoir donné le coup de couteau mortel. Les médecins légistes ont constaté une "plaie unique au thorax", indique le parquet. "La lame a en partie sectionné une côte puis partiellement coupé une artère puis l'aorte entraînant le décès". La victime était père d'un enfant.