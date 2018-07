Loire, France

La police recherche un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il s'agit d'un Stéphanois qui s'appelle Franck. Brun aux cheveux courts, il mesure 1,66 m. La dernière fois qu'il a été aperçu à Saint-Étienne, il portait un jean noir, une veste noire à manches orange, une casquette marron et des baskets noires et blanches. Ce jeune homme est épileptique et schizophrène. D'après les premières pistes, il est peut-être parti en direction de Paris, Bordeaux ou Toulouse. Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter le commissariat au 04 77 43 36 09.