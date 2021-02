Saint-Étienne : du guetteur au fournisseur, tout un point de deal démantelé quartier Montreynaud

C'est une affaire dont se félicite le procureur de la République de Saint-Étienne et le chef de la police dans la Loire. Le démantèlement complet d'un point de deal quartier Montreynaud. Les principaux acteurs du trafic viennent d'être jugés et condamnés à des peines de prison ferme.

Un point de deal du quartier Montreynaud à Saint-Étienne, complètement démantelé. Du guetteur au responsable, en passant même par les fournisseurs, toutes les personnes impliquées avaient été arrêtées en 2019. 11 d'entre-elles ont été jugées il y a une dizaine de jours devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Les principales têtes pensantes du trafic ont été condamnées à des peines allant de 3 à 5 ans de prison.

60 000 euros dans un coffre à la banque

Tout remonte à mars 2019, avec la saisie de cinq kilos de cannabis lors d'une course poursuite entre un jeune de 28 ans à l'époque et des policiers stéphanois. Il abandonne le sac qui contient la drogue et se réfugie dans un centre commercial. Interpellé, son domicile est perquisitionné et les enquêteurs retrouvent une drôle de clef. Il s'agit de la clef du coffre d'une banque de Saint-Étienne. A l'intérieur, 60 000 euros en liquide. Les policiers viennent en fait d'arrêter le responsable du point de deal.

Deux frères du quartier contrôlaient le point de deal

De gros moyens d'enquête sont déployés dans les mois qui suivent. Surveillance, écoutes téléphoniques... pour identifier les deux organisateurs du trafic dans le quartier : deux frères d'une trentaine d'année. La drogue, elle, arrive de Villerbanne, en région lyonnaise. C'est là qu'elle est stockée par deux hommes, acheminée directement d'Espagne. Tout ce petit monde est interpellé en septembre 2019.

Au total, ce sont 40 kilos de cannabis, 1 kilo et demi de cocaïne, 700 cachets d'ecstasy, 120 000 euros, en liquide et sur des comptes, et plusieurs armes qui sont saisis par les enquêteurs. "C'est une des plus belles affaires de ces dernières années", explique le commissaire Frédéric Gonon, chef de la sûreté départementale de la Loire.