Saint-Étienne-du-Rouvray : le programme des commémorations en hommage au père Hamel

Un an après l'assassinat du père Hamel, ce mercredi 26 juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen, auront lieu les cérémonies de commémoration de l'attentat. Aux abords de l'église Saint-Étienne, plusieurs cérémonies se succéderont dans la matinée.

Il y a un an, à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, le père Jacques Hamel était tué par deux jeunes djihadistes alors qu'il célébrait une messe dans l'église Saint-Étienne en présence de plusieurs fidèles. Ce mercredi 26 juillet 2017, un an après, une stèle républicaine doit être inaugurée et plusieurs messes seront dites en l'église Saint-Étienne. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera présent. Les abords de l'édifice seront fermés à la circulation automobile toute la matinée.

La journée se déroulera en plusieurs temps :

Une messe sera célébrée entre 9h et 10h15 , en présence de l'archevêque de Rouen, Mgr Lebrun. Cette messe sera dite à l'heure où le père Hamel l'a célébrée le 26 juillet 2016.

Une messe sera célébrée entre 9h et 10h15 , en présence de l'archevêque de Rouen, Mgr Lebrun. Cette messe sera dite à l'heure où le père Hamel l'a célébrée le 26 juillet 2016.

À l'issue de cette messe, à partir de 10h30 , Mgr Lebrun, le député Hubert Wulfranc (ex-maire), le maire Joachim Moyse et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb prendront la parole. La stèle républicaine "pour la paix et la fraternité et à la mémoire du père Hamel" sera ensuite inaugurée au chevet de l'église, suivie par un dépôt de gerbes, à 11h15 . Les habitants seront ensuite invités à se rafraîchir dans le jardin de l'espace Georges-Déziré, situé à quelques mètres de la stèle et de l'église.

A 18h, des vêpres seront célébrées en la basilique Notre-Dame de Bonsecours suivies d'un temps de prière sur la tombe du père Jacques Hamel.

