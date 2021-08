Un accident entre une voiture et un scooter a eu lieu ce vendredi soir à Saint-Etienne-du-Rouvray. L'adolescent âgé de 14 ans qui pilotait le scooter a été transféré au CHU de Rouen en urgence absolue.

Saint-Etienne-du-Rouvray : un adolescent gravement blessé après un accident entre une voiture et un scooter

Un adolescent de 14 ans a été gravement blessé après un accident entre une voiture et un scooter. Il a été pris en charge par les pompiers (photo d'illustration)

Son pronostic vital n'est pas engagé, selon les secours

L'adolescent de 14 ans a été pris en charge par les pompiers et le SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation). Il a été transporté en urgence absolue et médicalisé au service pédiatrique du CHU de Rouen, indiquent les pompiers de la Seine-Maritime.

Selon les secours, malgré la gravité de l'accident, le pronostic vital de l'adolescent n'est pas engagé.