Saint-Étienne : elle arrache les cheveux d'une automobiliste et gifle un agent de police

Saint-Étienne, France

La police de Saint-Étienne est intervenue jeudi après-midi au croisement entre le boulevard Pompidou et la rue du Soleil pour une altercation entre deux automobilistes, deux femmes âgées de 25 ans et 57 ans. Les deux conductrices ont eu un différend sur la route et ont arrêté leurs véhicules sur le bas côté. Le ton monte vite entre les deux conductrices, la plus jeune décide de sortir de son véhicule et s'en prend à l'autre en lui tirant les cheveux. Elle met ensuite plusieurs coups de pied dans le coffre de la voiture de son interlocutrice, qu'elle finit par extraire de force du véhicule, lui arrachant au passage une touffe de cheveux.

Des passants tentent de calmer les esprits et préviennent la police. Quand les forces de l'ordre arrivent, l'automobiliste la plus jeune se trouve dans la voiture de la quinquagénaire, au volant. La jeune femme est interpellée et placée en garde à vue. Elle n'arrange pas son cas au commissariat puisqu'elle gifle une des fonctionnaires de police. Un examen psychologique a été demandé.