C'est la bonne nouvelle attendu depuis longtemps par les policiers et les gendarmes de la Loire. 24 millions d’euros pour des travaux dans leurs locaux et notamment plus de 14 millions pour le commissariat stéphanois.

Les crédits pour rénover les locaux des forces de l'ordre pour la période 2018 2019 ont été dévoilée mercredi par le ministère de l’intérieur Gérard Collomb. Et la Loire est très bien servie.

Serpent de mer

Le gros de l'enveloppe va aller pour le commissariat Fauriel de Saint-Étienne avec 14,7 millions d’euros pour des travaux de grande ampleur. Le ministère de l'intérieur confirme que "ses travaux de rénovation vont permettre d’étendre la surface disponible" mais aussi "et de mettre les locaux en conformité avec les normes de sécurité, de sûreté, d’hygiène et d’accessibilité". La place Beauvau qui poursuit que Fauriel était " vieillissant et ne répondait plus aux besoins des services". Les polices le disent autrement... " C'est la merde" s’exclamait-il y a encore quelques semaines au moment d'un concours photos lancé par les syndicats pour montrer les pires endroits du commissariat. Ces travaux c'est, en tout cas, un serpent de mer. On en parle depuis des années. Le projet a pris du retard en 2015. Quand on a lancé l'idée d'un hôtel de sécurité intérieur qui s'est révélé trop coûteux. Et avant Gérard Collomb, c'était Bernard Cazeneuve, qui en mai 2016 avait promis cette enveloppe enfin débloquée.

Les gendarmes aussi

Les gendarmes sont aussi dans le plan de programmation. La caserne de Saint-Étienne, l'enveloppe allouée est de 5,3 millions d’euros pour des travaux qui commencent dans quelques semaines qui vont durer tout 2018. Des travaux surtout pour avoir une meilleure isolation parce que la caserne stéphanoise est actuellement une vraie passoire. Les militaires du Roannais seront aussi servis, 3,7 millions pour la caserne roannaise, une rénovation extérieure, et les travaux ont débuté.

Les élus satisfaits

Un projet dont se félicitent évidemment les politiques ligériens. C'est le cas du député LREM Jean-Michel Mis qui dit " depuis le début de mon mandat, je me suis fortement investi sur la question des moyens matériels et immobiliers de nos forces de police en me rendant sur place à 5 reprises. Aujourd’hui, je me réjouis d’avoir été entendu."

Le maire de St Etienne Gaël Perdriau lui explique : "Dès juin 2015, j'avais demandé au ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, en visite à Saint-Étienne, que cette demande légitime des policiers nationaux travaillant au commissariat central, soit prise en compte. Aujourd'hui Gérard Collomb y répond favorablement et je m'en félicite. (…) Il reste cependant encore beaucoup à faire au gouvernement en termes de moyens humains et matériels pour que la police nationale puisse assurer avec la plus grande efficacité possible sa mission."