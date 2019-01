Saint-Étienne : il empêche une femme de se jeter du huitième étage d'un immeuble

Saint-Étienne, France

Cet homme de 42 ans n'avait certainement pas prévu de jouer les sauveteurs ce mardi matin. Il est 10h45, le quadragénaire est sur le point d'aller prendre un café dans le quartier de la Métare, à Saint-Étienne, quand il aperçoit au huitième étage d'un immeuble de la rue Rembrandt une personne très agitée à une fenêtre.

Il repère rapidement l'emplacement de l'appartement et se précipite dans les étages de l'immeuble. Il sonne à la porte de l'appartement et tombe sur une femme paniquée. Elle explique que sa petite-fille, une jeune femme de 22 ans, s'est enfermée dans une chambre et menace de sauter par la fenêtre. Le sauveteur inconnu ne perd pas une seconde, il défonce la porte de la chambre et intercepte de justesse la jeune femme, avant qu'elle ne se jette dans le vide.

La jeune femme a été transportée au CHU de Saint-Étienne.