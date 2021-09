Saint-Étienne : il menace son voisin avec une machette et finit en détention provisoire

Un homme d'une trentaine d'années a été déféré au parquet de Saint-Étienne ce matin, qui l'a placé en détention provisoire en vue d'une comparution immédiate demain. Il est poursuivi pour violences avec armes.

Une machette de 60 centimètres

Tout se déroule vendredi soir, rue Marcel Sembat, dans le quartier de la Marandinière à Saint-Étienne. Un voisin du trentenaire rentre chez lui, et des chiens lui aboient dessus alors qu'il entre chez lui. Il va s'en plaindre à son voisin, le propriétaire des chiens. Celui-ci prend la mouche, et vient toquer à sa porte quelques minutes plus tard, armé d'une machette de 60 centimètres.

Prévenue, la police arrive pour l'interpeller, et trouve chez lui un pistolet d'alarme. Déjà connu de la justice pour des problèmes de voisinage, l'homme a été placé en détention provisoire en attendant sa comparution immédiate ce lundi.