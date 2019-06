Saint-Étienne : il sauve une femme qui voulait se jeter du 7e étage d'un immeuble

Saint-Étienne, France

Une belle histoire sur France Bleu, surtout une histoire de courage : le jeudi 23 mai en fin d'après-midi, Yacine a sauvé une femme qui voulait se jeter du 7e étage d'un immeuble du quartier de Bellevue à Saint-Etienne.

Quand il a vu cette femme sur la rambarde du balcon, Yacine n'a pas hésité : il est monté et est entré dans l'appartement. Sans faire de bruit pour ne pas effrayer la femme, il a réussi à l'approcher et la ceinturer au moment où elle se jetait dans le vide. Aujourd'hui, la femme est à l'hôpital et Yacine s'en sort avec une déchirure à l'épaule.

C'est au 7e étage de cet immeuble que Yacine a sauvé la femme. © Radio France - OC

Le courage de ce trentenaire a ému tout le quartier, et surtout les personnes qui ont assisté à la scène. Au centre social de la Rivière, qui se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble en question, le personnel s'en souvient encore : "C'est beau de voir qu'il y a des gens qui sont capables de ne pas réfléchir à leur situation justement, de risquer leur vie pour en sauver une autre et ils foncent. _Cela nous redonne un peu foi à l'humanité_, parce qu'on ne voit pas souvent des choses comme ça, bien au contraire", raconte Laëticia.

"Cette humanité vaut tous les papiers du monde"

Dans le quartier, Yacine est un peu devenu un sauveur : "C'est un vrai héros pour moi, je n'ai pas vu la scène mais je me rattache de plus en plus à lui. Pour le geste qu'il a fait c'est vraiment humain. On est en train d'apprendre des choses", confie Sofiane, l'un de ses amis.

Un acte qui a d'autant plus touché les habitants du quartier et les membres du centre social, parce que Yacine est sans papiers. Il est arrivé d'Algérie il y a 7 mois avec sa femme et sa petite fille, très fières de lui et de son courage. Avec humilité, le jeune homme confie qu'il n'a pas pensé à lui au moment des faits. Et Laëticia avec d'autres membres du centre social aimeraient que Yacine soit récompensé pour son geste : "Cette humanité vaut tous les papiers du monde, toutes les régularisations possibles. Est-ce que justement ça n'en fait pas un bon citoyen français ?".