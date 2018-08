Un homme a manqué de sang-froid dans la nuit de vendredi à samedi rue Montesquieu à Saint-Etienne (Loire). Excédé par les cris de son voisin sourd et muet, il a tiré sur son appartement avec une carabine.

Saint-Étienne, France

Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi dans un immeuble de la rue Montesquieu quartier Fauriel à Saint-Etienne. Un homme est depuis en garde à vue.

Plusieurs impacts sur la façade

C'est ce samedi matin qu'un homme sourd et muet contacte, avec l'aide d'une tierce personne on l'imagine, la police de Saint-Etienne. Au réveil, il remarque que la façade de son appartement est endommagée. En effet, une vitre est éclatée et les volets sont marqués de plusieurs petits impacts. Lui n'est pas blessé.

Le voisin avoue les faits

La police se rend alors sur place et se lance dans une enquête de voisinage. Un résident de l'immeuble finit par avouer avoir tiré sur la façade de son voisin handicapé. Il a tiré à plusieurs reprises avec sa carabine "de type fête foraine" précise la police. Il ne supportait plus les cris de ce dernier la nuit, d'autres voisins se seraient également plaints.

Cet homme de 45 ans a été placé en garde à vue ce samedi, il risque d'y passer la nuit. Il n'était jusque là pas connu des services de police.