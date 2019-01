Saint-Étienne : il va manifester contre les "gilets jaunes" ce samedi

Saint-Étienne, France

" J'en dors plus la nuit" commence par nous dire Christian Samuel. Ce Stéphanois de 66 ans ne supporte plus la violence qui éclate lors des manifestations des "gilets jaunes" depuis désormais deux mois. Il s'est acheté un mégaphone et va manifester contre ce mouvement ce samedi à Saint-Etienne.

"Je fais ça parce que je suis totalement catastrophé par ce qui se passe actuellement en France"

EXPLICATIONS I Christian explique pourquoi il va manifester contre les "gilets jaunes" Copier

Le retraité ne veut plus être spectateur de cette violence " Je pense que la République et la démocratie sont en danger et que c'est mon devoir de citoyen de réagir [...] c'est une dérive de la violence c'est à dire que n'importe qui qui est contre quelque chose va pouvoir être violent".

Pour cet ingénieur " le mouvement n'est pas légitime puisqu'Emmanuel Macron a été élu de façon démocratique. Les manifestations ne sont même pas déclarées en préfecture. Ils n'ont pas le droit de bloquer les gens".

"C'est une dérive qui dépasse mon entendement"

Ainsi, Christian va marcher dans les rues de Saint-Etienne pour scander des messages pacifiques. Il partira à 14h de la place Bellevue ce samedi 12 janvier lors de l'acte 9 des "gilets jaunes" et devrait rejoindre l'hôtel de ville. Le retraité espère être rejoint par d'autres ligériens.

Christian s'est récemment encarté à La République en Marche et a adhéré au mouvement des "foulards rouges" sur les réseaux sociaux. Un mouvement contre les "gilets jaunes" qui dit défendre la démocratie.