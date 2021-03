Saint-Étienne : ils lui volent son argent dans un bar clandestin, la police ferme les lieux

Tout est parti d'un passage à tabac et d'une extorsion, dans la nuit du 6 au 7 février dernier, à Saint-Étienne. Le client d'un bar clandestin est violemment frappé, et dépouillé de sa carte bancaire par le patron et le serveur du lieu. Suite à son dépôt de plainte, les policiers stéphanois découvrent un entrepôt reconverti en bar et salle de jeux dans le quartier Bellevue, en activité depuis l'été 2020.

Sur place, parmi les tables de jeux, les forces de l'ordre mettent la main sur des cigarettes de contrebande et quatre kilos de drogue. Lors de la descente de police, une quinzaine de clients sont présents. Ils sont tous verbalisés en raison de l'interdiction édictée pour raisons sanitaires.

Le serveur et son patron, deux Stéphanois, sont eux poursuivis pour une série de faits plus graves : détention de produits stupéfiants, travail dissimulé, ouverture d'un débit de boisson illicite et d'un cercle de jeu, détention de cigarettes de contrebande notamment. Les deux suspects nient une partie des faits. Ils vont comparaître devant le tribunal le 26 mars prochain.