Affaire Perdriau : l'ancien directeur de cabinet du maire de Saint-Étienne placé en détention provisoire

Il n'a pas respecté les conditions de son contrôle judiciaire : Pierre Gauttieri, l'ancien directeur de cabinet du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a été placé lundi en détention provisoire a révélé l'Agence France presse. Une information que le Parquet de Lyon a confirmé à France Bleu Saint-Eétienne Loire. Pierre Gauttieri n'a pas payé, dans les temps, la caution fixée lors de sa mise en examen. Il aurait du verser 30.000 des 80.000 euros de cautionnement liés à son contrôle judiciaire avant le 5 mai dernier. Le reste de la somme avant le 30 novembre.

Le 11 mai dernier, les magistrats instructeurs en charge du dossier lui avaient rappelé "cette obligation", "ce dernier n'ayant versé que 5.000 euros sur les 30.000 euros attendus au 5 mai 2023", a détaillé Nicolas Jacquet, le procureur de la République de Lyon dans son communiqué. "Face à la persistance de la carence de l'intéressé", les magistrats instructeurs ont saisi le juge des libertés et de la détention "en vue de la révocation de son contrôle judiciaire", laquelle a été ordonnée lundi avec "incarcération immédiate" du mis en examen, est-t-il précisé.

L'homme de 54 ans a été mis en examen le 6 avril dernier dans l'affaire de chantage présumé à la mairie de Saint-Étienne , des chefs de chantage avec mise à exécution de la menace, recel de bien obtenu à l’aide d’un détournement de fonds, complicité de soustraction, détournement de fonds publics par un dépositaire de l’autorité publique, utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Pierre Gauttieri avait été démis de ses fonctions de directeur de cabinet de la Ville et de la Métropole de Saint-Étienne le 20 septembre dernier, un licenciement pour perte de confiance, et non pour faute grave ce qui lui avait permis de partir avec 34.200 euros d'indemnités.

Dans les enregistrements révélés par Mediapart , on entend Pierre Gauttieri affirmer à Gilles Artigues, la victime dans cette affaire : "si le fait que j'aille en taule vous fait tomber parce que vous passez pour une vieille pédale sur le retour, je n'en ai aucun problème".