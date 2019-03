Saint-Étienne : l'auteur présumé d'un viol en pleine rue sur une jeune fille a été interpellé

Saint-Étienne, France

L'homme était recherché depuis le 3 mars dernier : ce lundi 19 mars, un jeune garçon de 17 ans a été interpellé par la police de Saint-Étienne, auteur présumé d'un viol en pleine rue à Saint-Etienne.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 2 mars au dimanche 3 mars. Après une soirée, le jeune homme aurait proposé à cette étudiante de la raccompagner chez elle. Mais au fil du chemin, il se serait montré de plus en plus insistant et aurait forcé la jeune femme a lui faire une fellation, en pleine ville, rue Paul Michelon, sur la campus scientifique de l'université.

Repérée par la patrouille de police, la jeune femme choquée a tout de même pu donné un signalement détaillé de son agresseur. Il a été donc été identifié et placé en garde à vue. Une enquête doit permettre de caractériser le viol.