Saint-Étienne : la façade d'un immeuble s'est écroulée mardi soir dans le quartier de la gare

La façade d'un immeuble de Saint-Étienne s'est effondrée mardi soir dans le quartier Châteaucreux. L'immeuble est situé rue Ferdinand, à l'angle avec la rue Aubert. Personne n'a été blessé.

Dans la Loire, à Saint-Étienne, les habitants de la rue Ferdinand n'en reviennent toujours pas. La façade d'un immeuble s'est écroulée mardi soir dans le quartier Châteaucreux, à deux pas de la gare. Quatre familles qui logent dans des immeubles voisins ont dû être évacuées par précaution. Depuis, la circulation est très perturbée dans le secteur.

"Je rentrais des courses et quand je suis arrivé devant chez moi, le bâtiment s'est écroulé"

Paulo habite juste en face de l'immeuble endommagé. Il a assisté à la scène après avoir fait ses courses, en rentrant chez lui : "Quand je suis arrivé devant, le bâtiment devant moi s'est écroulé, là où je devais me garer."

Paulo explique que le bâtiment se serait effondré en trois fois. "La première fois quand je rentrais chez moi, puis une deuxième fois quand il y a eu un deuxième éboulement." La troisième fois l'a beaucoup marqué, c'était lorsque "la cheminée qui était tout en haut du bâtiment est tombée d'un coup sur le capot de la voiture" qui était garée à côté de l'immeuble.

La circulation est interdite rue Ferdinand et rue Aubert après l'effondrement d'une façade d'un immeuble à Saint-Étienne mardi soir. © Radio France - Marion Aquilina

Paulo savait que plus personne ne vivait dans cet immeuble mais c'était tout de même impressionnant : "J'étais choqué, je descends en voiture et je vois un bâtiment qui s'effondre devant moi." Depuis l'incident, des barrières de sécurité ont été installées dans la rue pour protéger les riverains d'éventuels éboulements. Une déviation a été mise en place, les voitures ne peuvent plus emprunter la rue Ferdinand.