Saint-Étienne : la police démantèle deux trafics de cannabis en l'espace d'une journée

Les policiers ont mis fin à deux trafics de cannabis dans le quartier Tarentaize-Beaubrun et dans le secteur Saint-François. Dans la première affaire, ils ont saisi plus de 3,5 kilos de drogue ; dans la seconde, 114.000 euros en liquide. Au total, trois suspects sont en détention provisoire.

Deux trafics de cannabis démantelés à Saint-Étienne, dans la seule journée du 8 juillet dernier ! La première affaire est l'aboutissement de surveillances entamées en juin dernier, dans le quartier Tarentaize-Beaubrun. Les policiers de la Brigade Spécialisée de Terrain (BST) ont repéré un point de deal, rue Raspail. Ils ont ensuite identifié le vendeur et l'organisateur du trafic. Les deux cousins ont été interpellés dans la foulée d'une transaction réalisée sous les yeux des enquêteurs.

Dans la première affaire, les policiers ont saisi plus de 3,5 kilos de résine de cannabis au domicile d'un des suspects - Source : Police nationale

En perquisitionnant le domicile du "cerveau" du trafic, les policiers ont saisi 3,5 kg de résine de cannabis, cinq gilets pare-balles -vraisemblablement étrangers- siglés « Police » ainsi que huit mille euros de vêtements et de montres de marque. Un butin jugé "en inadéquation totale avec les revenus déclarés". Les deux cousins ont reconnu que leur trafic leur rapportait plusieurs centaines d’euros par semaine. Le vendeur, jeune majeur, est étranger en situation irrégulière et inconnu de la justice. Quant à l'organisateur, il s'agit d'un Stéphanois de 41 ans, condamné à plusieurs reprises, dont quatre pour trafic de stupéfiants. Les deux hommes devaient être jugés en comparution immédiate le 12 juillet mais l'affaire est renvoyée au 28 juillet prochain. Tous deux sont en détention provisoire.

114.000 euros en liquide, cachés dans du linge sale

Dans la seconde affaire, c'est la brigade anti-criminalité (BAC) qui a interpellé un quadragénaire dans le secteur Saint-François, après un signalement de la part des riverains. L'homme a été vu en train de récupérer de la drogue dissimulée dans la rue, entre un mur et un bardage. Dans cette cache, les policiers ont trouvé plusieurs barrettes de résine de cannabis prêtes à la vente. Le suspect se voyant repéré a tenté de fuir mais sans succès. La perquisition menée dans la foulée de son interpellation a permis de trouver chez lui plus de 114.000 euros en liquide, cachés dans du linge sale.

Un suspect condamné à 26 reprises

A son domicile, les policiers ont aussi découvert 145 grammes de résine de cannabis, du matériel de pesée et de coupe ainsi que des bijoux en or. L'homme explique que la forte somme d'argent retrouvée à son domicile est le fruit des économies faites sur le RSA qu’il perçoit depuis des années. Argument qui n'a pas convaincu les enquêteurs ! Le quadragénaire, condamné à vingt-six reprises, a été placé en détention provisoire après sa mise en examen. Il sera jugé pour trafic de stupéfiants et blanchiment.