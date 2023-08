Saint-Étienne : la police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme de 48 ans

Sandrine Guerin habite le secteur Bellevue / Valebenoîte, à Saint-Étienne. Elle a quitté son domicile stéphanois le 16 août dernier, vers 11 heures. Elle est partie à pieds en indiquant à son père qu'elle allait faire des courses et n'a pas donné de nouvelles depuis six jours. La police lance donc un appel à témoins pour disparition inquiétante de personne majeure.

Sandrine Guerin mesure 1,56 mètre, elle est de corpulence mince. Elle a des yeux marrons et des cheveux châtains courts. Signe particulier : elle porte des cicatrices sous chacun de ses coudes. Au moment de sa disparition, elle portait une robe noire avec pour motif des petites fleurs blanches, un gilet noir et des sandalettes. La police précise qu'elle est partie avec son sac à main en emportant carte d'identité, carte bancaire, chéquier et son téléphone portable éteint.

Si vous pensez avoir un renseignement susceptible d'aider la police à la retrouver, vous pouvez appeler le commissariat de Saint-Étienne au 04 77 43 28 28.