Saint-Étienne : la police lance un appel à témoins pour retrouver un Afghan de 26 ans

Les policiers de Saint-Étienne lance un appel à témoins pour retrouver un Aghan de 26 ans. Il a quitté le foyer d'Entraide Pierre Valdo le 28 avril dernier et n'a plus donné de nouvelles. Il ne parle pas français et souffre de troubles psychiatriques.