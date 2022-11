Saint-Étienne : le bébé enlevé par ses parents au CHU retrouvé en Espagne

Elle est en bonne santé. Le parquet de Saint-Etienne annonce ce lundi que le bébé disparu vendredi au CHU de Saint-Etienne, une petite fille de six mois, a finalement été retrouvé dans la nuit de dimanche à lundi à Barcelone, en Espagne. L'enfant, grande prématurée, avait été enlevée par ses propres parents alors qu'elle était hospitalisée et sous respirateur. Sa garde leur avait été retirée et la fillette était depuis placée à l'aide sociale à l'enfance.

ⓘ Publicité

Ce sont les indications d'un proche de la famille, qui les avait transportés jusqu'en Espagne et qui avait été placé en garde à vue à son retour, qui ont permis de localiser le couple et la fillette. Les parents ont été interpellés par les autorités espagnoles dans le cadre de la coopération judiciaire européenne. L'enfant a été conduite dans un hôpital de Catalogne.

La fillette avait été enlevée vendredi en fin d'après-midi au service pédiatrie de l'Hôpital Nord de Saint-Etienne par ses parents qui ont trompé la vigilance du personnel de l'établissement. Le parquet avait alors ouvert une enquête préliminaire pour "soustraction d'un enfant à l'autorité à laquelle il a été confiée" confiée à la sûreté départementale de la Loire.