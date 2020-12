Saint-Étienne : le client d'une escort girl envoyé en prison pour tentative de meurtre

Un homme de 30 ans vient d'être présenté devant un juge d'instruction et écroué pour tentative de meurtre, après la défenestration d'un escort girl de 22 ans, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 décembre, à Saint-Etienne. La victime est en soins intensif.

A Saint-Etienne dans la Loire, le client d'une escort girl de 22 ans vient d'être envoyé en prison pour tentative de meurtre. Il est soupçonné d'avoir précipité la jeune femme du deuxième étage d'un immeuble du centre-ville. La victime est en soins intensifs.

La scène se passe rue Paul Bert, derrière la place Jacquard, dans la nuit de mercredi 9 au jeudi 10 décembre. Des voisins entendent des cris, puis ils découvrent le corps d'une jeune femme dans la cour de leur immeuble : elle vient de faire une chute de 8 mètres. Les policiers appelés sur place découvrent qu'il s'agit d'une escort girl, et que l'appartement a été loué sur internet par un client de 30 ans.

Recherché, celui-ci se présente un jour plus tard au commissariat : il prétend qu'il n'était pas sur place au moment de la défenestration et nie toute responsabilité. Selon lui, c'est une tentative de suicide. Sa défense ne convainc pas les enquêteurs : ils ont retrouvé des traces sur la tête, les bras et les cuisses de la victime, peut-être des signes de lutte. Mais celle-ci ne peut toujours pas témoigner : elle est prise en charge au CHU de Saint-Etienne en soins intensifs.

L'homme a été présenté devant un juge d'instruction après 48H de garde à vue. Il est connu de la police pour trafic de stupéfiants.