Saint-Étienne : le Parquet aide les jeunes placés sous main de justice à entrer dans le monde professionnel

Saint-Étienne, France

Aider les jeunes à trouver un emploi, pour ne pas les revoir dans les circuits de la justice : c'est l'objectif du dispositif mis en place par le Parquet de Saint-Étienne. Depuis septembre 2018, les magistrats, le procureur, les magistrats, la Protection judiciaire de la jeunesse travaillent avec des chefs d'entreprises et des éducateurs de jeunes pour trouver des solutions et insérer les mineurs placés sous main de justice sur le marché du travail.

Proposer le bon poste à la bonne personne

Le projet est bien rôdé : les jeunes qui ont déjà purgé une peine doivent répondre à un questionnaire, qui permet de définir leur profil professionnel. Ce sont eux qui décident pour quel métier ils sont faits et surtout ce dont ils ont envie. En répondant à ce questionnaire, les jaunes doivent savoir de quoi ils sont capables. Le Parquet a fait le choix de ne pas demander de CV aux jeunes, l'idée étant de se baser sur les motivations de chacun et non sur le parcours scolaire ou professionnel. Les entreprises doivent aussi se plier au jeu des questions, en établissant des fiches de postes très précises : type d'activité, compétences requises, savoirs et attitudes nécessaires, etc... L'objectif est de décrire au maximum le poste proposé pour que le jeune puisse se projeter. Ensuite, c'est le Parquet qui croise les données, pour mettre en relation les jeunes avec les professionnels. L'idée, c'est de mettre les bonnes personnes en face des bons postes. Les professionnels rencontrent les jeunes, et si le courant passe bien, l'aventure peut commencer.

Au total, 80 postes sont ouverts pour les jeunes placés sous main du justice par le Parquet de Saint-Étienne, grâce à une quarantaine d'entreprise. Parmi les professionnels qui ont dit oui, Yves Oisel, directeur d'une société d'électricité à Saint-Galmier : "Tout le monde à droit à une seconde chance. On m'a présenté un jeune de Rive-de-Gier, on a discuté. Il faut leur parler vrai, il ne fait pas leur raconter de bêtises. Je lui ai expliqué comment ça allait se passer, le gamin a adhéré et je pense que ça va faire", explique-t-il. Ce chef d'entreprise fait parti des premiers professionnel à avoir répondu favorablement au projet du Parquet. En ce moment, un jeune de 16 ans découvre le monde du travail dans son entreprise.

14 jeunes déjà dans le dispositif

Grâce à ce projet, ce sont deux milieux qui se rencontrent, a explique le procureur de la République de Saint-Étienne lors d'une réunion bilan de ce projet en décembre 2018. L'objectif, c'est bien de mettre en relation des jeunes avec des professionnels, et aussi de faire tomber les barrières. Le délégué au Procureur de Saint-Étienne, Jean Munster, le sait bien, c'est parfois difficile de trouver un travail quand il faut justifier une période en prison : "Je crois qu'il y a _à la sortie d'une période d'incarcération, une période de très grande difficulté_, il fallait aussi aider et accompagner ces personnes à trouver plus facilement un emploi et tout particulièrement une occupation".

Pour l'instant, 14 jeunes sont entrés dans le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle du Parquet. Les mineurs sont suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et par des éducateurs, comme Sylvie Walter. Cette éducatrice souligne l'effet positif de ce dispositif : "Tout est positif, rien 'est renvoyé de négatif, ce qui peut être parfois violent pour eux, parce qu'ils ne sont pas habitués. On leur dit voila, tu es bâtisseurs, tu apprends en travaillant, c'est vraiment que des bonnes choses."

En trois mois, 11 profils professionnels de jeunes mineurs ont été dressés par le Parquet, et un contrat d'apprentissage a été signé. Le dispositif pourrait aussi s'étendre aux majeurs condamnés en SME.