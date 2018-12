Saint-Étienne : le trafic de la STAS perturbé ce lundi

Saint-Étienne, France

La mobilisation se veut en réponse à l'agression dont a été victime un conducteur de tramway à l'arrêt Solaure le 15 novembre dernier. Il avait été insulté, frappé et blessé notamment aux cervicales et au dos.

Les perturbations

Les lignes 21 et 24 sont arrêtées.

sont arrêtées. Les lignes du Gier de la 41 à la 45 ne fonctionnent pas.

de la 41 à la 45 ne fonctionnent pas. A Saint-Étienne les 5 lignes de soirées seront à l'arrêt.

seront à l'arrêt. Les 7 lignes de la métropole , de la M1 à la M7 rouleront avec parfois des temps d'attente un peu plus long que d'habitude.

, de la M1 à la M7 rouleront avec parfois des temps d'attente un peu plus long que d'habitude. Le tramway fonctionne normalement, toute la journée (50% du trafic et 90 000 voyageurs par jour).

Des perturbations qui sont donc la conséquence de la mobilisation des salariés de la STAS et plus spécifiquement des conducteurs, ceux qui ont un impact sur le trafic Avec des chiffres qui diffèrent selon les parties. Pour les syndicats ce sont 50% d'entre eux qui ne travailleront pas ce lundi. Pour la direction, le chiffre des grévistes annoncés tournerait plutôt autour des 25%. On est même à 17% à l'échelle de la totalité des salariés de la STAS.