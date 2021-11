Saint-Étienne : les avocats mobilisés pour la défense de leur secret professionnel

Le barreau de Saint-Etienne s'est mobilisé pour la défense du secret professionnel des avocats. Ce mardi l'Assemblée nationale examinait le projet de loi "confiance dans l’institution judiciaire" du garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti, projet de loi dont l'article 3 menacerait la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients selon eux.

A Saint-Étienne, une vingtaine d'avocats se sont rassemblés sur les marches du Palais de justice pour dire leur inquiétude.

"Le secret professionnel ne serait plus conservé dans certaines matières notamment dans des matières financières, de fraude fiscale, de blanchiment, détaille Me Solange Viallard-Valezy bâtonnière du barreau de Saint-Étienne. Et ne serait pas conservé en matière de conseil. Et pour nous c'est extrêmement important que dans le cadre de notre activité professionnelle, lorsqu'un client nous demande des choses, nous demande des montages financiers, notamment pour les avocats d'affaire, nous puissions conserver ce secret professionnel parce que là, si le projet de loi rentre en vigueur, ca voudra dire que dans le cadre d'une enquête, tous les documents pourront être saisis, les consultations qui auront été faites par un avocat pour son client pourront être saisies".