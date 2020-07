Saint-Etienne : les gendarmes traquent un cambrioleur, se trompent d'adresse et défoncent la mauvaise porte

Elle n'en revient toujours pas : ce lundi 20 juillet, à six heures du matin, une stéphanoise, Tayakout Yousfi, a vu - ou plutôt entendu - débarquer des gendarmes à son domicile en fracturant la porte : "Je dormais, mon petit-fils de dix ans était dans la chambre d'à côté. A un moment donné, j'entends comme un coup de feu qui me réveille. J'entends du boucan dans la cage d'escalier. Et là, des hommes armés, cagoulés, en uniforme, me braquant, me sortant du lit. Ils m'ont attrapée pour me mettre les menottes dans le dos. Je leur dit "mais j'ai rien fait, j'ai rien fait !" Je vois le petit encadré de ces hommes en uniforme avec des armes sur lui aussi. Il y en a un qui lui tenait les mains derrière le dos, il pleurait. Ils m'ont dit : "Il est où, X ?". J'ai dit "je n'ai aucun enfant de ce nom." Et ils se sont regardé et ils ont dit "putain, on s'est trompé de maison !"

Aucune erreur et donc aucune excuse à présenter selon la gendarmerie

Interrogé par France Bleu, le groupement de gendarmerie de la Drôme explique que ce 20 juillet, 80 policiers et gendarmes ont été déployés sur plusieurs sites pour interpeller les auteurs présumés d'une série de cambriolages commis depuis novembre 2018 à Romans-sur-Isère. Pour la gendarmerie, l'appartement de la stéphanoise était bien une des adresses où pouvait loger un des suspects visés par l'enquête. En d'autres termes : il n'y a eu aucune erreur et il n'y aura donc aucune excuse.

Leur raid a foiré et moi je suis une victime - Tayakout Yousfi

Mais Tayakout Yousfi ne compte pas en rester là et envisage même de porter plainte, faute d'avoir obtenu des excuses de la part de la gendarmerie. "Mon nom est à la porte, on n'a pas le droit de se tromper", assène-t-elle. "Je voudrais avoir un colonel ou un gradé qui me dise "oui, il y a eu bavure, il y a un enfant traumatisé." Je vais écrire au procureur, au ministère de la justice et je laisserai mon avocat faire la suite."